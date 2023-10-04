شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ النائبة أميرة أبوشقة بتأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة للنائبة البرلمانية أميرة أبو شقة، لاعبة المنتخب المصري للرماية وذلك بعد تمكنها من حصد الميدالية الذهبية بمنافسات الاسكيت سيدات . وذلك ببطولة إفريقيا للرماية المقامة في مصر حاليا والتى تستمر حتى 10 أكتوبر الجارى والتى تقام بميادين مدينة مصر الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وبذلك ضمنت أميرة أبو شقة، التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، لتكون خامس المتأهلين، خلف محمد حمدي وريماس خليل وهالة الجوهري ومن قبلهم البطل العالمي عزمي محيلبة.

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