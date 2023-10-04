شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: نوازن دائمًا بين الهجوم والدفاع وحصد لقب أمم إفريقيا ليس سهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أن أهم ما يميز الكرة المصرية هو قدرة اللاعبين على الاستيعاب السريع للأفكار، موضحا أنه يقدر رغبة فرق مثل الأهلي والزمالك تلعب على الفوز دائمًا وهو ما ينعكس على القوام الأكبر للمنتخب في معسكراته.

وتابع فيتوريا في تصريحات تليفزيونية لقناة beinsports: "الهجوم يجعلنا نفوز بالمباريات، لكن التنظيم الدفاعي هو سر حصد الألقاب، نحاول دائما أن نمزج بين الطرق الممتعة والطرق التي تصل بنا للأهداف المنشودة".

وواصل المدير الفني للمنتخب الوطني، أن المنتخب الوطني يستطيع الدفاع المتقدم أو دفاع المنطقة وغيرها من الطرق، ويكسب مباريات بها أيضا، لكنه لا يتخلى أبدا عن الطرق الهجومية في ضوء توازن يحقق أ÷دافه مع المنتخب.

وأوضح المدرب البرتغالي، رسالتي دائما للاعبين هو التوازن بين الهجوم والدفاع، نحاول دائما أن نقدم ما يحتاجه الجمهور من كرة جمالية وما نحتاجه نحن من نتائج إيجابية، والقارة الأفريقية تعرف أن الفوز بكأس الأمم ليس سهلا.

تلقى البرتغالى روي فيتوريا الهزيمة الأولى مع منتخب مصر بعد 8 انتصارات متتالية، بالسقوط أمام تونس بثلاثية مقابل هدف وحيد، لتتوقف سلسلة انتصارات المدرب البرتغالي مع الفراعنة.

ويعلن البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة المنتخب المحلية، غدا الخميس استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر وديا خلال معسكر أكتوبر الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى 16 أكتوبر في ضوء الاستعداد لتصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.