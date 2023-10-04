شكرا لقرائتكم خبر عن عمر هشام يحصد فضية أفريقيا للرماية و يحجز كوتة جديدة بأولمبياد باريس .. ومحيلبة يتوج بالذهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمر هشام لاعب المنتخب الوطنى الرماية فى منافسات الاسكيت فى حجز كوتة جديدة لمصر فى أولمبياد باريس بعد الفوز بفضية بطولة افريقيا التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة .

بينما توج عزمى محيلبة بالذهبية فى نفس المنافسة ولكنه مؤهلا منذ عام ، لذلك حجز هشام مقعد جديد لمصر .

بعد هذا المقعد السادس ، بجانب كل من عزمي محيلبة وريماس خليل ومحمد حمدي وهالة الجوهري وأميرة أبو شقة .

وتُقام بطولة أفريقيا للرماية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 رامٍ ورامية من 15 دولة أفريقية، والمؤهلة لأوليمبياد باريس.