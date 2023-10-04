شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة طارق مجدى قبل مواجهة إنبى بالكأس الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مساء اليوم الأربعاء مع نظيره انبى فى الدور نصف النهائى لبطولة كأس مصر، حيث يأمل المارد الأحمر فى الصعود لنهائى البطولة ضمن خطة التتويج باللقب، بعد تتويجه بالدوري وكأس مصر والسوبر ودوري أبطال أفريقيا فى الموسم الماضى،قبل أن يخسر السوبر الإفريقي من اتحاد العاصمة الجزائري فى بداية الموسم الجاري.

بينما يفتش إنبي في العودة من جديد لمنصات التتويج عبر بوابة كأس مصر، والفوز على الأهلي وتحقيق المفاجأة، حيث تعد بطولة الكأس هي بطولة المفاجأت وليس لها كبير على الإطلاق

وأوضحت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن طارق مجدي سيدير المباراة كحكم ساحة ويعاونه الثنائي محمد محمود لطفي وأحمد توفيق طلب، في حين سيكون عاطف حسين الحكم الرابع،ويدير غرفة تقنية الفيديو محمود بسيوني ويعاونه سيد شعبان.

وأدار طارق مجدي 13 مباراة سابقة لفريق الأهلي، ولم يتذوق الأحمر طعم الخسارة معه إذ فاز 11 مرة وتعادل مرتين.

وسبق وأن أدار طارق مجدي مباراتين لفريق الأهلي ضد إنبي، وانتهت المواجهة الأولى بالتعادل بهدف لكل منهما في دوري موسم 2013 - 2014

أما المباراة الأخيرة فكانت في أغسطس 2022 وانتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل