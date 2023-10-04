الامارات | شباب الأهلي يدشن سلة "سوبر غرب آسيا" من بوابة "الشمال"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدشن شباب الأهلي مشواه في النسخة الثانية من بطولة سوبر غرب آسيا لكرة السلة 24 الجاري، بلقاء مضيفه الشمال القطري، في افتتاح مرحلة الذهاب من الدور التمهيدي عن المنطقة الخليجية. ويتجه شباب الأهلي في السابع من نوفمبر إلى العاصمة الكويتية، في ثاني جولات الدور التمهيدي للقاء كاظمة، على أن يختتم مرحلة الذهاب على ارضه وأمام جمهوره في 20 من الشهر ذاته بلقاء حامل اللقب المنامة البحريني.

ويجدد شباب الأهلي وعلى ارض صالة ناديه في الخامس من ديسمبر المقبل، لقاء الشمال القطري في افتتاح مرحلة الإياب، على أن يستضيف في 19 من ذات الشهر كاظمة، والتوجه منتصف يناير من العام المقبل إلى البحرين في ختام مباريات التمهيدي للقاء المنامة.