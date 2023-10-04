المواجهة الأولى.. إحصائيات نيوكاسل وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تشهد مباريات اليوم الأربعاء بدوري أبطال أوروبا مواجهة نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان ضمن دور المجموعات، على ملعب سانت جيمس بارك.

ويقدم لكم موقع "الخليج 365" أبرز إحصائيات الفريقين بدوري أبطال أوروبا قبل المباراة:

فاز نيوكاسل يونايتد بثلاث مواجهات فقط من أصل 13 مباراة خاضها أمام فريق فرنسي بجميع المسابقات (4 تعادلات و6 خسائر)، وتلك هي المرة الأولى التي يواجهون فيها باريس سان جيرمان.

وعلى الجانب الآخر، خسر باريس سان جيرمان 5 مباريات من آخر 7 مواجهات في دوري أبطال أوروبا ضد الفرق الإنجليزية، حيث فاز على مانشستر يونايتد 3-1 (ديسمبر 2020)، مانشستر سيتي 2-1 (سبتمبر 2021).

وكان تعادل نيوكاسل سلبيا مع ميلان في الجولة الأولى من دوري الأبطال هو ثالث مرة يخرج بشباك نظيفة في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يخرجوا بشباك نظيفة في مباراتين متتاليتين ابدا.

وحقق نيوكاسل معدل فوز بلغ 56% في المباريات على ملعبه بدوري أبطال أوروبا (فاز 5 ولم يتعادل وخسر 4)، مقارنة بـ 20% فقط خارج أرضه (فاز 2 وتعادل 3 وخسر 5).

ويتلاقى كل من نيوكاسل يونايتد وباريس سان جيرمان ضمن مباريات دوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب سانت جيمس بارك.