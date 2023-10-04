فانتازي.. أرتيتا يكشف حجم إصابة ساكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال خلال المؤتمر الصحفي عقب الخسارة من لانس 2-1 ضمن مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حول إصابة بوكايو ساكا.

وقال أرتيتا: "حاول ساكا تسديد الكرة بكعب القدم في الشوط الأول بعدها شعر بألم في العضلات، لذلك تم استبداله في الحال".

وأضاف: "لا نعرف أي معلومات أكثر من ذلك، لكن كانت الإصابة كافية لعدم استكماله باقي المباراة، وأنا أرى أن إصابة ساكا لا تبدو جيدة".

ويلاقي نادي أرسنال نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإمارات.