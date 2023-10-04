فانتازي.. هل حان وقت الاستغناء عن راشفورد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يقوم كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي بتحليل أداء جناح مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بعد الفشل في التسجيل أو الصناعة بآخر ثلاث مباريات من الدوري الإنجليزي.

وبلغت مبيعات ماركوس راشفورد (8.8 مليون جنيه إسترليني) في فانتازي حتى الآن 2.6 مليون هذا الموسم، بعد إخفاقه للمرة الثالثة على التوالي في المشاركة بالأهداف.

ولكن إحصائيات الأسابيع الثلاثة الأخيرة من مباريات الدوري الإنجليزي يمكنها أن تؤكد إمكانيات الجناح الإنجليزي الجيدة.

وتعد تسديداته الـ14 هي الأفضل بين لاعبي الدوري في الجولة السابعة، في حين أنه مصنف بين أفضل ثلاثة لاعبين في كل من التسديدات داخل منطقة الجزاء وصناعة الفرص الخطيرة.

وجاء راشفورد في المركز الثاني من حيث إحصائيات الأداء الضعيف في فانتازي بالجولة الخامسة حتى السابعة، حيث بلغ "xGI Delta" الخاص به -1.43، مما يوضح عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة التي من المتوقع أن يسجلها مقارنة بالإجمالي الفعلي.

بعد هذا الكم من التسديدات داخل وخارج منطقة الجزاء توضح الإحصائيات أن جناح مانشستر يونايتد عانى من سوء الحظ في الفترة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تزامن مع الضعف التهديفي لراشفورد، بدأ المهاجم الجديد راسموس هويلند (7.1 مليون جنيه إسترليني) كأساسي في تشكيلة مانشستر يونايتد بالجولة الخامسة.

وعند تقييم الإحصائيات الهجومية لمانشستر قبل وبعد المشاركة الأولى لهويلند، سجل اليونايتد خمس أهداف فقط في أول أربع مباريات، إلا أن الفرص الخطيرة الـ12 التي حصل عليها مانشستر في تلك الفترة كانت متساوية مع إجمالي فرص ليفربول وأستون فيلا، بينما تغلب على 11 فرصة لكل من مانشستر سيتي وتوتنهام.

وكان راشفورد وبرونو فرنانديز (8.4 مليون جنيه إسترليني) وكاسيميرو (5.4 مليون جنيه إسترليني) هم المستفيدون الأكبر، حيث حصل كل منهم على ثلاث فرص.

ولكن منذ أن بدأ هويلند أول مباراة له في الجولة الخامسة، لم يصنع مانشستر يونايتد سوى أربع فرص خطيرة وهو نفس العدد الذي صنعه بورنموث.

من الواضح أن مشاركة هويلند سبب في تراجع فرص مانشستر يونايتد، نظرا لأنه لاعب جديد و سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى يعتاد اللاعبون على أسلوب لعب بعضهم البعض.

ومع ذلك، لم يحصل راشفورد على أي فرصة من الأربعة، وحصل عليهم جميعا المهاجم النرويجي هويلند وأهدرهم.

وعلى الرغم من أنه أهدر كل تلك الفرص الأربعة، إلا أن إمكانيات النرويجي في استغلال المساحات الفارغة لاستقبال التمريرات من زملائه توضح سبب مشاركته بصفة أساسية في الفترة الآخيرة، حيث سجل ثلاثة أهداف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد.

تواجد أفضل اللاعبين في فريق أي مدرب فانتازي شيئا أساسيا، وسعر راشفورد المرتفع مقارنة بنقاطه، يعني أنه من الأفضل بيعه وامتلاك سون هيونج مين (9.3 مليون جنيه إسترليني) أو محمد صلاح (12.6 مليون جنيه إسترليني).

ومنذ انتقال سون إلى مركز المهاجم الصريح في الأسبوع الرابع، سجل ستة أهداف وجمع 43 نقطة وهو أعلى عدد نقاط في الدوري خلال تلك الفترة.

تسديدات سون التسعة على المرمى تتقاسم الصدارة بين جميع اللاعبين، إلى جانب زميله جيمس ماديسون (7.9 مليون جنيه إسترليني) ومهاجم مانشستر سيتي هالاند.

وفي الوقت نفسه، صنع صلاح سبع فرص محققة في الدوري خلال آخر أربع مباريات، مما يؤكد بدايته القوية في جميع النواحي لهذا الموسم، حيث سجل الجناح المصري ثلاثة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة.

ويتفوق أيضا كل من، ماديسون وموسى ديابي لاعب أستون فيلا (6.7 مليون جنيه إسترليني)، بجانب جارود بوين لاعب وست هام يونايتد

(7.2 مليون جنيه إسترليني) على راشفورد منذ بداية الموسم وبسعر أقل منه.

كل تلك الخيارات في مركز خط الوسط تسلط الضوء على سبب اختيار العديد من مدربي فانتازي لتشكيلة 3-5-2 هذا الموسم، لكن في الوقت الحالي، يجب إعادة التفكير في تواجد راشفورد في الفريق.