فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي 5 لاعبين يمكنهم التألق وتحقيق بعض النقاط الجيدة في الجولة الثامنة، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت.

ديان كولوسيفسكي (توتنهام) 7 مليون جنيه إسترليني

جدول مباريات توتنهام المصنف "سهل" وفقا لموقع الدوري الإنجليزي الرسمي، يجعل الجناح السويدي تحت أنظار مدربي فانتازي الفترة المقبلة.

ويلاقي توتنهام في جدول مبارياته المقبلة كل من، لوتون تاون وفولهام، بجانب كريستال بالاس وتشيلسي وولفرهامبتون، من الجولة الثامنة حتى الثانية عشر.

بيدرو نيتو (ولفرهامبتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

يستضيف فريق ولفرهامبتون نظيره أستون فيلا في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشارك الجناح البرتغالي بالأهداف في جميع المباريات هذا الموسم منذ الجولة الثالثة، حيث سجل هدف وصنع 5 أهداف في آخر خمس مباريات.

وعلى الجانب الأخر، استقبل أستون فيلا 9 أهداف خارج أرضه من 11 هدف سكن شباكهم هذا الموسم.

أندرياس بيريرا (فولهام) 5.5 مليون جنيه إسترليني

المواجهة على أرضه ضد شيفيلد يونايتد بالجولة المقبلة تضع لاعب خط الوسط البرازيلي تحت أنظار مدربي فانتازي.

وكونه المنفذ الأول للكرات الثابتة في فولهام، ساعده ذلك في تقديم 10 تمريرات حاسمة وتسجيل أربع أهداف في الموسم الماضي.

في هذه الأثناء، عانى فريق شيفيلد في الدفاع ضد الركلات الحرة والركلات الركنية منذ صعودهم للدوري الممتاز، حيث استقبلوا 45 تسديدة من الركلات الثابتة و39 ضربة رأسية في موسم 2023/24.

تياجو سيلفا (تشيلسي) 5 مليون جنيه إسترليني

يزور قلب دفاع تشيلسي منافسه بيرنلي على خلفية شباكه النظيفة المتتالية خارج أرضه ضد بورنموث وفولهام في الجولتين الخامسة والسابعة.

وعلى الرغم من أنه لم يشارك في أي من أهداف فريقه، إلا أن أسلوب لعب سيلفا يعني أنه أفضل لاعب في تشيلسي بنظام النقاط الإضافية (BPS)، الذي يحدد النقاط الإضافية الممنوحة في أي مباراة.

وهذا يعني أنه من المحتمل أن يحصل على مكافأة عندما يحافظ تشيلسي على شباكه نظيفة، كما يتضح من مكافأته بنقطتين وتحقيق ثمان نقاط ضد فولهام مساء الاثنين.

دومينيك كالفيرت ليوين (إيفرتون) 5.8 مليون جنيه إسترليني

استعاد المهاجم الإنجليزي مستواه بعد العودة من الإصابة والمشاركة مع إيفرتون في الجولة الخامسة حتى السابعة.

وسجل كالفيرت ليوين في آخر أسبوعين من مباريات الدوري الإنجليزي، وحقق 11 نقطة في تلك المواجهات ضد برينتفورد ولوتون تاون.