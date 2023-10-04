شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: أهمية صلاح لمنتخب بلاده مثل أهمية ميسي ومبابي ونيمار ورونالدو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، دور واسهامات الدولى المصري محمد صلاح مع المنتخب، موضحا أن صلاح لاعب فائق الأهمية لمنتخب بلاده، وهذه النوعية من اللاعبين ذات الجودة الكبيرة يجلب طاقة إيجابية للمنتخب.

وتابع فيتوريا في تصريحات تليفزيونية لقناة beinsports: "صلاح مع المنتخب مثل نيمار مع البرازيل وميسي مع الأرجنتين ورونالدو مع البرتغال ومبابي مع فرنسا، هذه مواهب تضيف إيجابية للمنتخب".

وواصل المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه يحب صلاح داخل وخارج الملعب، لأنه لاعب متواضع وخفيف الظل ولديه إحساس كبير بالمسئولية ويقدر الدور الملقى عليه، ليس من السهل العثور على لاعب بحجم صلاح".

وأوضح المدرب البرتغالي، أن البلدان التي تمتلك تقاليد كروية ثابتة وكبيرة قد لا تحظى بلاعب مثل صلاح، وهو ما يثبت أهمية وجود لاعب بحجمه وامكانياته في منتخب مصر، غير أنه يكون حاسمًا في العديد من الأوقات".

تلقى البرتغالى روي فيتوريا الهزيمة الأولى مع منتخب مصر بعد 8 انتصارات متتالية، بالسقوط أمام تونس بثلاثية مقابل هدف وحيد، لتتوقف سلسلة انتصارات المدرب البرتغالي مع الفراعنة.

ويعلن البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة المنتخب المحلية، غدا الخميس استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر وديا خلال معسكر أكتوبر الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى 16 أكتوبر في ضوء الاستعداد لتصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.