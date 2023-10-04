شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يستقر على الدفع بـ " أوباما "أساسيا أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على إعادة يوسف أوباما لاعب الفريق إلى تشكيل الابيض، فى مباراته المقبلة أمام البنك الأهلى ، بعد تألقه فى مباراة الفريق أمام أرتا سولار بالكونفدرالية.

ويلتقى الزمالك مع البنك الأهلى السبت المقبل 7 أكتوبر، فى إطار الجولة الثالثة من مباريات الدورى الممتاز دورى نايل.

وشهدت مباراة أرتا سولار تألق يوسف أوباما، بعد تسجيله الهدف الأول للفريق فى مرمى الفريق الجيبوتى، وعودة الثقة للاعبى الزمالك، والدخول فى أجواءالمباراة، وتسجيل 4 أهداف خلال اللقاء، والذى انتهى بتأهل الفريق لدور المجموعات بالبطولة الأفريقية .

وشارك يوسف أوباما فى مباراة أرتا سولار مصابا، رغم تحذيرات الطبيب له، لكنه اتخذ المخاطرة وشارك وهو مصاب، وتألق فى اللقاء