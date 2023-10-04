شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: نجاح مانويل جوزيه مع الأهلى ساعدنى.. وتدريب منتخب مصر فرصة ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن قراراه بتدريب منتخب الفراعنة كان قرارًا مبنيًا على تفكير طويل قائلا: "مررت بسلسلة من التجارب مثل بنفيكا والسعودية وروسيا ومن ثم عملت في كل أنحاء العالم وشاركت في الدوري الأوروبي ودوري الأبطال

وتابع فيتوريا في تصريحات تليفزيونية لقناة beinsports: "العمل مع المنتخبات يمنحني الوقت لرؤية كرة القدم بأشكالها المختلفة، لكن العمل مع الأندية نخرج من مسابقة لأخرى، رأيت ذلك فرصة ذهبية أن أعمل في أفريقيا وفي بلد كبير مثل مصر".

وواصل المدير الفني للمنتخب الوطني: "تفاجأت بالروح الإيجابية التي يمكنها العمل والتطور خلال فترة زمنية قصيرة وأرى أن المكسب الأكبر هو معرفة ماذا يريد أن يقدمه الفريق في الملعب، ن المهم إن المدربين البرتغاليين تألقوا هنا وهذا يمنح الناس ثقة فينا، لقد رأينا مانويل جوزيه الذي صنع إنجازًا في مصر مع الأهلي، نحن نمتلك قدرة على التأقلم مع البلدان وأسلوب حياة الشعب المصري والتقاء الثقافة يقصر المشوار كثيرًا، ويهمني التعرف على واقع البلاد وتاريخها وهذا يساعدني في الملعب".

وأوضح المدرب البرتغالي، أنه يمتلك لاعبين دائمين على الفوز مثل الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأغلب اللاعبين لديهم شخصية الفوز

تلقى البرتغالى روي فيتوريا الهزيمة الأولى مع منتخب مصر بعد 8 انتصارات متتالية، بالسقوط أمام تونس بثلاثية مقابل هدف وحيد، لتتوقف سلسلة انتصارات المدرب البرتغالي مع الفراعنة.

ويعلن البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة المنتخب المحلية، غدا الخميس استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر وديا خلال معسكر أكتوبر الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى 16 أكتوبر في ضوء الاستعداد لتصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.