شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا: لدينا رؤية لكأس العالم 2026.. ورفضت عروضًا مُغرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يملك مع جهازه المعاون رؤية يعمل عليها لكأس العالم 2026، قائلا: "نريد عمل توليفة من الخبرة بين اللاعبين الكبار والشباب، وعرضت أفكاري على اتحاد الكرة، وتركيزي فقط على المنتخب".

وتابع فيتوريا في تصريحات تليفزيونية لقناة beinsports: "المكسب الأكبر هو أننا حددنا نموذج اللاعب الذي نريده للمنتخب، كما طلبت أن يكون الفاصل بين المعسكر والأخير شهر، ونعطي اللاعبين افكار وتكون مختلفة عن افكارنا لكن عند العودة نجدهم يعرفون ومتذكرين الطريقة وهو امر جيد".

وعن تلقيه عروضا أخرى للرحيل واصل المدير الفني للمنتخب الوطني: "المغريات المادية مهمة للغاية ولكن لم أوافق على العروض التي حصلت عليها لارتباطي بعقد مع اتحاد الكرة وإن كنت غير سعيد سأرحل هذا لا شك فيه".

ومن المقرر، أن يخوض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال معسكره في العين، على ستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر ذاته، في إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 في كوت ديفوار يناير المقبل.

تلقى البرتغالى روي فيتوريا الهزيمة الأولى مع منتخب مصر بعد 8 انتصارات متتالية، بالسقوط أمام تونس بثلاثية مقابل هدف وحيد، لتتوقف سلسلة انتصارات المدرب البرتغالي مع الفراعنة.

ويعلن البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني قائمة المنتخب المحلية، غدا الخميس استعدادا لمباراتي زامبيا والجزائر وديا خلال معسكر أكتوبر الذي ينطلق الاثنين المقبل ويستمر حتى 16 أكتوبر في ضوء الاستعداد لتصفيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.