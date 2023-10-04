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الأهلى يهزم فاب الكاميرونى ويتأهل لنصف نهائى أفريقيا لسيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى، على نظيره فاب الكاميرونى، بنتيجة 31/29 فى إطار دور ربع نهائى البطولة الأفريقية للأندية التى تستضيفها الكونغو برازافيل، ليتأهل لنصف النهائى.

 

وخسر فريق سيدات كرة اليد بالأهلى أمام نظيره بريميرو الأنجولى بنتيجة 29/28 فى ثالث مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى الكونغو برازافيل.

 

ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل الفوز على  نظيره نزيكو الكاميروني  الأحد 33/31.

 

تضم بعثة سيدات اليد كلا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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