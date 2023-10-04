شكرا لقرائتكم خبر عن يسري سامي يحصد برونزية بطولة العالم لشباب الجودو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توج يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية، خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم، ببطولة العالم المقامة بالبرتغال، خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجاري.
وحصد يسري سامي الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل أوزبكستان في المباراة الختامية لدور الترضية.
وجاء مشوار يسري سامي في البطولة كالتالي:
فاز في دور الـ32 على بطل بلجيكا
فاز في دور الـ16 على بطل إسبانيا
خسر في دور الـ8 أمام بطل جورجيا
دور الترضية:
فاز في المباراة الأولى على بطل كازاخستان
فاز في المباراة الثانية على بطل أوزبكستان
وتخوض مصر منافسات بطولة العالم بقائمة مكونة من : يسري سامي – 60 كجم وعمار أبو هاشم – 73 كجم وعلي عبد العال – 81 كجم وعمر الرملي – 90 كجم وفاطمة غانم – 63 كجم وآية جاب الله – 78 كجم وفرح شرف - +78 كجم.
وكان المنتخب الوطني للجودو توج مؤخرا بكأس البطولة الأفريقية للكبار التي أقيمت في المغرب.
وحصد منتخبنا الوطني كأس البطولة بعد الفوز بــ8 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين و3 برونزيات، بعد منافسة قوية مع منتخبات شمال أفريقيا وأبرزهم المغرب وتونس والجزائر.
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