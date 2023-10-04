شكرا لقرائتكم خبر عن قرار من مالك إنتر ميامي بشأن عودة ميسي لبرشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعهد رجل الأعمال الأمريكي، خورخي ماس، المالك المشارك لنادي إنتر ميامي، بمنح ليونيل ميسي فرصة العودة إلى برشلونة لتوديع جماهير الفريق، خلال السنوات المقبلة.

وقال ماس إنه سيبحث تنظيم مباراة استعراضية بين إنتر ميامي وبرشلونة في المستقبل، لمنح ميسي الوداع المناسب لجماهير برشلونة التي تمثل له قيمة كبيرة، بحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو».

ويمتلك خورخي ماس علاقات جيدة في إسبانيا بحكم رئاسته لنادي ريال سرقسطة، ما قد يساعده في تنظيم المباراة الودية مع برشلونة.

وأشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن ماس قد ينجح في إشراك إنتر ميامي في بطولة كأس خوان جامبر التي يخوضها برشلونة سنوياً، ما يمنح ليونيل ميسي فرصة مناسبة للعودة إلى ملعب كامب نو، ووداع الجماهير الكتالونية.

يذكر أن ليونيل ميسي انتقل إلى إنتر ميامي في شهر يوليو/ تموز الماضي، بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، بعقد يمتد حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025.