شكرا لقرائتكم خبر عن بالإجماع.. «فيفا» يختار المغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم 2030 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ملك المغرب محمد السادس للشعب المغربي، قبل قليل، عبر بيان للديوان الملكي «أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب-إسبانيا-البرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم».

وأضاف البيان أن «هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة».

من جهته، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أن كأس العالم 2030 سيقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، على أن تقام أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بمئوية المسابقة، ليقام كأس العالم في 3 قارات في مفارقة تاريخية. وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.

وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروجواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب. وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول.

وذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن «مجلس الفيفا وافق بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة».

وأضاف أن «إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي».

يذكر أن مونديال 2022 أقيم في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب. (رويترز)