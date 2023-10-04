شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن ميونخ يحقق 3 أرقام إيجابية في فوزه الصعب على كوبنهاجن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل فريق بايرن ميونخ 3 أرقام إيجابية، بعد فوزه بصعوبة على كوبنهاجن بنتيجة 2-1، في الجولة الثانية لمرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن ميونخ سلسلة اللاهزيمة في مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا إلى 36 مباراة متتالية، لم يخسرها الفريق الألماني، منذ أن فاز عليه باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 في 27 سبتمبر/ أيلول 2017.

كما أصبح بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ دوري أبطال أوروبا لا يخسر في 18 مباراة متتالية خارج ملعبه بمرحلة المجموعات، كذلك حقق الفريق فوزه الخامس عشر على التوالي بنفس المرحلة.

وعادل توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ، رقم إيكر كاسياس حارس ريال مدريد السابق بالفوز في 101 مباراة بدوري أبطال أوروبا، ليتساويان بالمركز الثاني خلف كريستيانو رونالدو صاحب الرقم القياسي وهو 115 فوزاً.

وخلال المباراة، تقدم لوكاس ليراجر للفريق الدنماركي في الدقيقة 56 قبل أن يحرز جمال موسيالا هدف التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 67، ثم جاء الفوز عن طريق ماتيس تل في الدقيقة 83 من زمن المباراة.

يذكر أن بايرن ميونخ يلعب مع جالاتا سراي في الجولة الثالثة، الثلاثاء 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري؛ حيث يمتلك فرصة تمديد أرقامه القياسية، وتعزيز صدارته للمجموعة الأولى.