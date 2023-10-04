شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أمام إنبي في مواجهة صعبة في كأس مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنهى فريق الأهلي المصري استعداداته للمواجهة الصعبة أمام إنبي للمرة الخامسة في تاريخ مبارياتهما في بطولة كأس مصر، إذ تقام المباراة مساء الأربعاء في الدور نصف النهائي للبطولة.

وعدّل الاتحاد المصري لكرة القدم موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في الدور نصف النهائي لكأس مصر، لتصبح في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، بدلاً من الساعة الثامنة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، وهي مذاعة عبر قناة أون تايم سبورت المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات.

وسبق أن فاز الأهلي على إنبي 3 مرات في بطولة كأس مصر، آخرها موسم 2020-2021 بهدف صلاح محسن.

وفاز إنبي مرة واحدة على الأهلي في بطولة كأس مصر، موسم 2011-2012 بهدف عكسي سجله رامي ربيعة، الغائب عن المباراة للإصابة.