شكرا لقرائتكم خبر عن مونديال 2030 في 3 قارات.. الاستضافة للمغرب والبرتغال وإسبانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي للاحتفال بمئوية المسابقة، ليقام كأس العالم في 3 قارات في مفارقة تاريخية.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة.

وأقيمت كأس العالم لأول مرة في 1930 في أوروجواي، ونجح أصحاب الأرض في حصد اللقب.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول.

وذكر الفيفا في بيان «وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة».

وتابع «إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي».

وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب. (رويترز)