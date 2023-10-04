شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب البطائح: غرفة الملابس ليست مثالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

انتقد الروماني ميريل رادوي مدرب البطائح بعض لاعبي فريقه قبل لقاء خورفكان في دوري أدنوك للمحترفين.

وقال رادوي في مؤتمر صحفي: لعبنا مباراة جيدة أمام الجزيرة رغم الخسارة، لكن أنا ذهنياً حالياً لست على ما يرام، أشعر بالضغط في غرفة ملابس البطائح، وأصبح الذين لا يشاركون في المباريات يتكلمون، في وقت يجب أن نكون فيه جميعاً يداً واحدة.

وتابع: يفرض الواقع على اللاعب الذي لا يشارك في المباراة أن يثبت لي أنني كمدرب على خطأ كوني لم أشركه في المباراة وأتمنى على أي لاعب يحتج لعدم المشاركة ان يقنعني بدلاً من الكلام في غرف الملابس، فنحن في حاجة ان نكون على قلب رجل واحد وان نكون يداً واحدة، وكلاعب يجب أن أبذل وأجتهد في التدريبات والمباريات أكثر من السابق واثبت للمدرب انه كان على خطأ لعدم الدفع بي، وأكرر: الأجواء في غرفة الملابس غير مثالية على عكس الفريق الذي سنواجهه وهو فريق نادي خورفكان الذي يعيش أجواء التعادل المثير مع الوصل وهو فريق يتمتع بعقلية أكثر صلابة خصوصاً بعد التعادل، وفي آخر دقيقة أهدر فرصة الفوز على الوصل رغم انه لعب بتسعة لاعبين، وبالتالي هو ذهنياً أكثر جاهزية منا رغم أننا سنلعب في ملعبنا، ولكن علينا في مثل هذه اللحظات ان نثبت للجمهور أننا أقوياء في الملعب وفي غرفة الملابس، ويحب أن نلعب بكرامة ونحترم عملنا بدلاً من ان نقول لماذا لا نشارك، وهذه أفضل لحظة للجميع ان يثبتوا ذلك، أنا رجل نظامي وأحياناً قد أتصرف بشدة لكن بعدل، وأنا أخبرت اللاعبين بذلك، ورسالتي للبدلاء والأساسيين ان الفوز مسؤولية جماعية وحصد النقاط الثلاث بيدكم ويجب ان نعمل لمصلحتنا جميعاً، ويجب ان نعطي بنسبة 200 % في كل سنتيمتر في الملعب وإهدار الفرص هو فعلاً مشكلتنا ولكن أحياناً قد يكون طبيعياً في كرة القدم وعلينا العمل على التركيز لأجل الاستفادة من كل الفرص التي تتاح للفريق.