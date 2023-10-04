الامارات | السعودية تعلن نيّتها الترشح لاستضافة مونديال 2034

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت السعودية اليوم نيّتها الترشح لاستضافة مونديال 2034 لكرة القدم، في خطوة تأتي بإطار حملة الرياض لتحويل المملكة إلى قوّة رياضية عالمية.

وقال رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إن هذا الترشيح يعدّ "لحظة هامّة تواكب التطوّر الذي نعيشه في وطننا العظيم، وتجسّد شغف الشعب السعودي بكرة القدم وسعي المملكة لتحقيق المزيد من التقدم والنمو لهذه اللعبة من خلال تنظيم هذا الحدث الاستثنائي".