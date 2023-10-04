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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة برشلونة وبورتو بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أوروبا، يستقبل ملعب " دو دراجاو" مباراة بورتو وبرشلونة والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، ويلعب برشلونة وبورتو في المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

يدخل فريق برشلونة هذه المواجهة وعينه على تحقيق الفوز الثاني على التوالي في دوري أبطال أوروبا، حيث قدم لاعبو الفريق أداء جيد في أولى جولات البطولة أمام ورويال أنتويرب البلجيكي.

وحصد الفريق الكتالوني أول ثلاث نقاط في البطولة بعد فوزه على ورويال أنتويرب بنتيجة قاسية، فاستطاع لاعبو الفريق أن يحرز خمسة أهداف في شباك الفريق البلجيكي.

على الصعيد الآخر، يتمتع فريق بورتو البرتغالي بعنصر الأرض والجمهور، بالإضافة إلى دخول لاعبي بورتو هذه المواجهة بروح معنوية مرتفعة، وذلك عقب تحقيقهم الفوز في أول جولات البطولة، وحصدهم الثلاث نقاط بعد الفوز على فريق شاختار الأوكراني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، لذالك يسعوا إلى مواصلة الانتصارات من أجل اعتلاء الصدارة، فيقارق بورتو عن برشلونة في الصدارة فقط عدد الأهداف.

موعد مباراة برشلونة وبورتو في دوري أبطال أوروبا

موعد وتوقيت مباراة بورتو ضد برشلونة يلا شوت في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة، يلتقي الفريقين برشلونة وبورتو اليوم 2023-10-04 في دوري أبطال أوروبا الساعة 22:00.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبورتو في دوري الأبطال

القنوات الناقلة لمباراة بورتو ضد برشلونة وتوقيت مباراة برشلونة وبورتو.. سيتم نقل مباراة بورتو وبرشلونة عبر قناة beIN SPORTS 2 HD وذلك اليوم 2023-10-04 في دوري أبطال أوروبا، وسيتم التعليق على مباراة برشلونة وبورتو من خلال المعلق خليل البلوشي.

تردد قناة مجانية لمشاهدة مباراة برشلونة اليوم

ونستعرض معكم فيما يلي تردد قناة ARD Das Erste المجانية لمشاهدة مباراة برشلونة اليوم، حيث تنقل القناة العديد من مباريات كرة القدم في مختلف البطولات العالمية.

اسم القناة: ARD Das Erste

قمر صناعي: Astra 19.2°e

التردد: 11493

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 22000

التشفير: مفتوحة

تشكيل برشلونة أمام بورتو

ونستعرض معكم في السطور التالية تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة بورتو اليوم في دوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمي:- تير شتيجن.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - أندرياس كريستينسن - جول كوندي - جواو كانسيلو.

خط الوسط: جافي - أوريول روميو - إلكاي غوندوغان.

الهجوم: جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي - لامين يامال.

تشكيل بورتو أمام برشلونة

وإليكم تشكيل تشكيل بورتو المتوقع لمواجهة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا.

حراسة المرمى: ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو ماريو - فابيو كاردوسو - ديفيد كارمو - ويندل.

خط الوسط: روماريو بارو - ألان فاريلا - ستيفن أوستاكيو - جالينو.

الهجوم: مهدي تارمي - بيبي أكوينو.

تاريخ مواجهات برشلونة وبورتو

تاريخيا التقى فريقا بورتو ضد برشلونة في 8 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع خلالها أصحاب الأرض في الفوز بثلاث مباريات مقابل 5 للبارسا ولم تشهد أي من اللقاءات بينهما التعادل.

وسجل نادي بورتو طيلت تاريخ مواجهات الفريقين بواقع 9 أهداف مقابل 15 لصالح برشلونة ويتصدر جوراي وأبيل ميجليتي وريفالدو قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 3 أهداف.

ويتفوق نادي برشلونة في القيمة التسويقية بواقع 814 مليون يورو مقابل 289 مليون لصالح فريق بورتو البرتغالي، فيما يعتلي النجم الإسباني الشاب جافي قائمة أغلى اللاعبين في المباراة بواقع 100 مليون يورو.

برشلونة شد بورتو

بينما يحل برشلونة بقيادة مدربه الشاب تشافي هيرنانديز ضيفًا بحثًا عن تحقيق الانتصار والعودة إلى كتالونيا بالنقاط الثلاث وصدارة ترتيب المجموعة.

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ويتصدر برشلونة جدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط جمعها من انتصار في الجولة الأولى وتسجيل 5 أهداف والحفاظ على مرماه خالي من الأهداف.

بينما يتواجد بورتو في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط من الفوز في الجولة الماضية وتسجيل 3 أهداف وتلقي هدفًا.

وتعتبر مجموعة برشلونة من المجموعات السهلة حيث تضم فرق بورتو البرتغالي وشاختار الأوكراني، أنتويرب البلجيكي، حيث فاز البارسا في الجولة الأولى على حساب أنتويرب بخماسية نظيفة، كما يقدم الفريق الكتالوني أداءً جيدًا في الدوري الإسباني، حيث يأتي في وصافة الليجا برصيد 20 وبفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر.