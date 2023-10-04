شكرا لقرائتكم خبر عن حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة إنبي بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، قبل التحرك إلى الاستاد.

وكان الجهاز الفني قد أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا بعدما حسم الفريق تأهله إلى دور المجموعات عقب تخطيه سانت جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل، في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.