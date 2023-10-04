شكرا لقرائتكم خبر عن موديست يقود هجوم الأهلى أمام إنبى.. وأفشة أساسيا على حساب إمام عاشور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة. وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول. خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة. خط الهجوم: أنتوني موديست. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

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