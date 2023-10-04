شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلى وإنبى تجبر حكم مساعد على الغياب عن امتحان دورة المدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجبرت مباراة الأهلى وإنبي التي تقام اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر، الحكم المساعد محمد لطفي على الغياب عن حضور الاختبارات العملي والنظرى والشفوي لدبلومة التدريب الإفريقية D بكفر الشيخ.

وتم تعيين لطفى حكما مساعدا لمباراة الأهلى وإنبي اليوم الأربعاء، بعدما كان أحد الحاضر ين لدورة المدربين بالدبلومة الإفريقية D بكفر الشيخ، ما اضطر اتحاد الكرة إلى اجراء الاختبارات لباقي المدربين بدونه، وقبول اعتذار المدرب على أ، يتحدد له اختبار لاحق.

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة طاقم حكام مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أمام نظيره إنبي، المقرر انطلاقها في التاسعة مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويقود مواجهة الأهلي وإنبي تحكيميا كل من: حكم ساحة: طارق مجدي، وحكم مساعد: أحمد توفيق طلب، وحكم مساعد ثان: محمد محمود لطفي، وحكم رابع: عاطف حسين، وحكم فيديو: محمود بسيوني، ومساعد فيديو السيد شعبان.