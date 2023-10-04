شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل إنبى.. محمد حمدى وكابو وزياد كمال يقودون الهجوم أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة الأهلي والتي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد القاهرة في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة

الوسط: أحمد جمال – سيف الخشاب – أحمد العجوز – مروان داوود

الهجوم: محمد حمدي - رفيق كابو - زياد كمال

فيما أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة إنبي في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر، التي تنطلق في التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة.

وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول.

خط الوسط: مروان عطية وحسين الشحات وأليو ديانج وبيرسي تاو ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.