شكرا لقرائتكم خبر عن رنا راضى أفضل لاعبة في مباراة الأهلى وفاب الكاميروني ببطولة أفريقيا لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت رنا راضي، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعبة في مباراة فاب الكاميروني، التي جمعت الفريقين ببطولة إفريقيا أبطال الدوري المقامة في الكونغو برازافيل.

وقدمت رنا أداءً مميزًا أسهم في فوز «سيدات يد الأهلي» بنتيجة 31-29، ليتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يلعب «سيدات يد الأهلي» مباراة نصف النهائي يوم الجمعة أمام الفريق الفائز من بترو أتليتكو الأنجولي ونزيكو الكاميروني.

وتضم بعثة «سيدات يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا أبطال الدوري كلًّا من: منة الله السيد - فرح الشاذلي - أمينة هشام - فرح حازم - رنا راضي - تقى كامل - ڤيڤالدا دا سيلڤا - دونجو كمارا - رحمة محمد - ملك أحمد - روان سعيد - دنيا صقر - نوال خليل - أمينة عاطف - سارة الخولي - نصرة عيد - ليلى حماد - شهد الشواربي.