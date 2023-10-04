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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج يلا شوت في دوري أبطال أوروبا، يحل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره لايبزيج الألماني في المباراة التي ستقام في العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ريد بول أرينا" ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2023-24.

يدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بحثًا عن سلسة من النتائج المتميزة في البطولة للحفاظ على اللقب الذي حققه في النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا معتمدًا على نجمه الخارق إيرلينج هالاند الذي يقدم مردود غير عادي منذ انضمامه الموسم الماضي من بوروسيا دورتموند.

بينما يأمل لايبزيج الذي بات أحد أعمدة القمة في الدوري الألماني في الحصول على نقاط المباراة وتحقيق المفاجأة من خلال التأهل للدور التالي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ولايبنريج والقنوات الناقلة اليوم بدوري أبطال أوروبا

تعرف على توقيت مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج والتي ستقام اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ومن المقرر ان تقام مباراة فريقي لايبزيج ومانشستر سيتي في تمام الساعة (10 مساءً بتوقيت القاهرة)، (10 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية) و(11 مساءً بتوقيت الإمارات)، وسيتم بث المواجهة عبر قناة بي إن سبورتس 4، وستقام المباراة على ملعب ريد بول ارينا لايبزيج، ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2023 – 2024.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري الأبطال 2024

أما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ولايبزيج اليوم في دوري أبطال أوروبا، تنقل العديد من القنوات المفتوحة والمشفرة مباريات البطولة بشكل حصري.

وتمتلك مجموعة بين سبورت القطرية حق بث مباريات دوري الأبطال بشكل حصري للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما ستتيح خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا عبر الإنترنت من خلال تطبيق وموقع بين كونكت.

وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناتي بين سبورت 4 المشفرة وIRIB Tv3 المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي اليوم.

تردد قناة بين سبورت 4

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ 2/3

مشفرة

تردد قناة IRIB Tv3

قمر صناعي: Badr 26°E

التردد: 11900

الاستقطاب: رأسي V

معدل التصحيح: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4

مفتوحة

تشكيل مانشستر سيتي ضد لايبزيج

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: مانويل أكانجي - جوسكو جفارديول - روبن دياز - كايل والكر.

خط الوسط: رودري - فيل فودين - بيرناردو سيلفا

الهجوم: جيرمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند

تشكيل لايبزيج ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: بلاسفيتش.

خط الدفاع: سيماكان - اوبران - هينريش - روم.

خط الوسط: كمبل - شلاجر - أولمو - سيمونس.

الهجوم: أوبندا - فيرنر.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ولايبزيج

تاريخيا التقى فريقا لايبزيج ضد مانشستر سيتي في 4 مباريات قبل مواجهة اليوم استطاع خلالها أصحاب الأرض في الفوز بمباراة واحدة والتعادل في مثلها بينما نجح بطل الدوري الإنجليزي في مباراتين.

وسجل لاعبو لايبزيج 6 أهداف مقابل 15 لصالح مانشستر سيتي، فيما يتصدر هالاند قائمة هدافي مباريات الفريقين بواقع 5 أهداف يليه كريستوفر نكونو بواقع 3 بالتساوي مع رياض محرز.

ويتفوق نادي مانشستر سيتي في القيمة التسويقية بواقع 1.18 مليار يورو، مقابل 403 مليون لصالح فريق لايبزيج ويتصدر هالاند قائمة أغلى لاعبي المباراة بواقع 180 مليون جنيه إسترليني.

ويتصدر نادي مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط جمعها بعد الفوز في الجولة الأولى وتسجيل 3 أهداف وتلقي 1.

تقام اليوم الأربعاء 4/10/2023 عدد من المباريات الهامة بدوري أبطال أوروبا، على رأسها مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ومباراة برشلونة وبورتو البرتغالي، وميلان ودورتموند وباريس سان جيرمان ونيوكاسل.

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يأمل السيتي في تحقيق العلامة الكاملة علي حساب نادي لايبزيغ في لقاء صعب، حيث يدخل مانشستر سيتي المباراة متصدرًا للمجموعة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على النجم الأحمر الصربي في الجولة الأولى.

ويسعى الفريق الإنجليزي إلى الحفاظ على الصدارة، ومواصلة مسيرته القوية في البطولة، أما لايبزيج، فيتواجد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط أيضًا، بعد الفوز على يونج بويز في الجولة الأولى.

ويأمل الفريق الألماني في تحقيق الفوز على مانشستر سيتي، وتعزيز فرصه في التأهل إلى دور المجموعات، ونحن في موقع الخليج 365 سننشر لكم بث مباشر مان سيتي ضد لايبزيغ اليوم.