ملك المغرب يعلن منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لبلاده وإسبانيا والبرتغال

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الأربعاء، منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم بشكل مشترك لبلاده ولإسبانيا والبرتغال.



وأفاد بيان للديوان الملكي، أن "العاهل المغربي يزف بفرحة كبيرة للشعب المغربي خبر اعتماد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالإجماع، لملف المغرب إسبانيا البرتغال كترشيح وحيد لتنظيم كأس العالم 2030 لكرة القدم".



وأوضح أن "هذا القرار يمثل إشادة واعترافا بالمكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب بين الأمم".



وأعرب الملك عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا التأكيد على التزام المغرب بالعمل في تكامل تام مع الهيئات المكلفة بالملف في البلدان المضيفة.



ومارس / آذار الماضي أعلن العاهل المغربي قرار بلاده الترشح المشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.



جاء ذلك في رسالة وجهها ملك المغرب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واطلعت الأناضول على نصها.



وقال الملك محمد السادس في رسالته إن بلاده "قررت الترشح المشترك لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030".



ويعتبر طلب الترشيح المغربي السادس من نوعه بعد الفشل في 5 مناسبات سابقة، كانت الأولى لمونديال 1994 واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2026 التي ذهبت لمصلحة الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



المصدر: الأناضول