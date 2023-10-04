كهربا وإمام احتياطي.. كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام إنبي بالكاس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي تشكيل فريقه في مواجهة إنبي المقرر لها اليوم الأربعاء في نصف نهائي كأس مصر.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في التاسعة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، علي معلول.

الوسط: أليو ديانج، محمد مجدي أفشة، مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات، وأنتوني موديست، بيرسي تاو.

وفي المقابل يتواجد على مقاعد البدلاء: محمود كهربا، أكرم توفيق، احمد عبدالقادر، محمد كريستو، امام عاشور، طاهر محمد طاهر، مصطفى شوبير، كريم الدبيس، أحمد نبيل كوكا.



وعلى جانب أخر، جاء تشكيل فريق إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: علي فوزي -احمد كالوشا -زياد كمال-رفيق كابو .

الوسط: أحمد صبيحة- مروان داوود- محمد حمدي.

الهجوم: أحمد العجوز- سيف الخشاب- أحمد جمال.