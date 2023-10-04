فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يقدم كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة، من الممكن أن يحققوا بعض النقاط الجيدة في الجولة الثامنة، قبل الموعد النهائي للانتقالات يوم السبت.

تيموثي كاستاني (فولهام) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يلاقي المدافع البلجيكي على أرضه نظيره شيفيلد في مباراة مصنفة "سهلة" وفقا للموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي.

وحقق كاستاني 15 نقطة في ثلاث مشاركات منذ انضمامه من ليستر سيتي، وذلك بفضل شباكه النظيفة في مباراتين وثلاث نقاط إضافية.

كول بالمر (تشيلسي) 4.9 مليون جنيه إسترليني

تتزايد عدد الدقائق التي يحصل عليها الجناح الإنجليزي منذ انضمامه إلى البلوز قادما من مانشستر سيتي، وشارك في آخر مباراة كأساسي بالدوري الإنجليزي أمام فولهام، وحقق 5 نقاط بفضل تمريرة حاسمة.

تسديدات بالمر الخمسة، وأربع تمريرات خطيرة تتصدر قائمة لاعبي تشيلسي في آخر ثلاث مباريات، مما يسلط الضوء على تأثيره المتزايد في هجوم البلوز.

وعلى الجانب الآخر، تلقى بيرنلي 12 هدفًا في أربع مباريات على ملعب تيرف مور ولم يخرج بشباك نظيفة هذا الموسم.

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يكون تهديد قلب الدفاع الإنجليزي عن طريق الركلات الحرة والركلات الركنية سلاحًا رئيسيًا لإيفرتون على أرضه أمام بورنموث.

وسجل تاركوفسكي هدفه الأول هذا الموسم من ركلة ثابتة ضد برينتفورد في الجولة السادسة، كما قدم تمريرة حاسمة ليحقق 14 نقطة.

في الوقت نفسه، يتواجد بورنموث ضمن أكثر ثلاث فرق استقبالا للكرات الرأسية (23) وتسديدات الركلات الثابتة (35).

إيفان فيرجسون (برايتون) 6 مليون جنيه إسترليني

من المتوقع أن يتواجد المهاجم الإيرلندي في التشكيلة الأساسية لبرايتون على أرضه أمام ليفربول يوم الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ المهاجم ثلاث مباريات من آخر أربع بعد تعافيه من الإصابة، وسجل 4 أهداف منذ بداية موسم 2023-24 بالدوري الإنجليزي، وحقق 28 نقطة.

وتشير الإحصائيات إلى أنه سيشكل التهديد الأكبر لليفربول الذي تمكن من الحفاظ على شباكه نظيفة مرة واحدة فقط في الموسم الجاري، حيث سدد فيرجسون 11 تسديدة على المرمى حتى الآن.