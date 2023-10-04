سلة الأهلي يفوز على مجد طنجة 17/85 في البطولة العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على نظيره فريق مجد طنجة، بنتيجة 71/85 خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة بالبطولة العربية التي تقام حاليا في قطر.

تفوق فريق الأهلي في منذ بداية المباراة، وظهر لاعبيه بشكل مميز، وانهى الشوط الأول بنتيجة 40-41.

في الفترة الثالثة عاد فريق مجد طنجة وتفوق وحسم الفترة بنتيجة 63-58، في الفترة الرابعة قلب فريق سلة الأهلي النتيجة لينهي المباراة لصالحه بنتيجة 71-85.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي بدأ مشواره في البطولة بتحقيق الفوز على فريق دجلة الجامعة العراقي بنتيجة 77-92، ثم الفوز على فريق الاتحاد الليبي بنتيجة 55-65.