شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ لاعب المنتخب للجودو بعد فوزه ببرونزية تاريخية ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة القلبية إلى الاتحاد المصري للجودو ولاعب منتخبنا الوطني يسري سامي بعد إحرازه برونزية عالمية في بطولة العالم للجودو شباب في البرتغال لوزن -60 كجم، وذلك بعد فوزه على بطل أوزباكستان بالوازاري 1-0، وإحرازه لأول ميدالية لمصر في تاريخ بطولات العالم للجودو منذ 17 عامًا.

وقال الدكتور أشرف صبحي: "في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستمرون في برامج الدعم والرعاية المقدمة للمنتخبات الوطنية في كافة المراحل العمرية، والرياضيين دليل وأيقونة لجزء كبير من الشباب المصري، والمضي قدمًا في الحفاظ على لاعبينا قدر الإمكان وزيادة الدعم المادي، كما أعلنا في المؤتمر الصحفي أول أمس".

وأكد الوزير متابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة المنتخبات القومية والأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

وتوجه مرزوق على رئيس الاتحاد المصري للجودو، بالشكر للدولة المصرية والرئيس على الدعم والمساندة المستمرة لكافة رياضيين مصر، مؤكدًا أن الدكتور أشرف صبحي هو شريك أساسي في النجاحات التي يحققها الجودو المصري على كل المستويات.