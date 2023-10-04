شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حوار خاص بين كهربا وبيبو فى مباراة الأهلى وإنبى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دار حوار خاص بين محمود كهربا لاعب الأهلى وخالد بيبو مدير الكرة قبل انطلاق المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاء تشكيل الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل إنبي كالتال، عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة في الدفاع، أحمد جمال – سيف الخشاب – أحمد العجوز – مروان داوود في الوسط، محمد حمدي - رفيق كابو - زياد كمال في الهجوم.