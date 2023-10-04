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20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

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القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري نايل 2023 /2024.

 

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة المقاولون كالتالي:

 

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف

 

الدفاع: شريف رضا، محمود وحيد، أحمد جمال، أحمد حكم، محمد المغربى

 

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر محمد، محمود حليمو، حمدى علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد، لحسن دهدوه، محمد عصام، مصطفى البدرى، عبد اللطيف بن قسو 

 

الهجوم: حسام حسن، فادي فريد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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