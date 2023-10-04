شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة قائمة فريقه استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري نايل 2023 /2024.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة المقاولون كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، محمد أشرف

الدفاع: شريف رضا، محمود وحيد، أحمد جمال، أحمد حكم، محمد المغربى

الوسط: إسلام جابر، أبو بكر محمد، محمود حليمو، حمدى علاء، عمرو قلاوة، أحمد خالد، لحسن دهدوه، محمد عصام، مصطفى البدرى، عبد اللطيف بن قسو

الهجوم: حسام حسن، فادي فريد.