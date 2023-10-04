شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يعرض مطالب فتوح المالية على لجنة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، بإخطار اللجنة التي تدير نادى الزمالك بتفاصيل الجلسة التى جمعته بوكيل أحمد فتوح لاعب الفريق، والمطالب المالية للاعب.

وكانت جلسة قد جمعت عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي مع وكيل فتوح للتفاوض حول تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، والذى ينتهى بنهاية الموسم.

ومن جانبه قام مدير الكرة بإبلاغ أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة الثلاثية بمطالب اللاعب على أن تحسم إدارة الزمالك مصير المفاوضات.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل ملف تمديد عقدى أحمد فتوح ومحمد صبحى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض إلى بعد الانتخابات القادمة المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجارى داخل مقر النادى.