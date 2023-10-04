شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يعرض مطالب فتوح المالية على لجنة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
وكانت جلسة قد جمعت عبد الواحد السيد مدير الكرة بالنادي مع وكيل فتوح للتفاوض حول تجديد تعاقده مع الفريق الأبيض، والذى ينتهى بنهاية الموسم.
ومن جانبه قام مدير الكرة بإبلاغ أحمد فؤاد الوطن عضو اللجنة الثلاثية بمطالب اللاعب على أن تحسم إدارة الزمالك مصير المفاوضات.
واستقر مسئولو نادى الزمالك على تأجيل ملف تمديد عقدى أحمد فتوح ومحمد صبحى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض إلى بعد الانتخابات القادمة المقرر إقامتها يوم 20 أكتوبر الجارى داخل مقر النادى.
ويرغب مسئولو القلعة البيضاء الحاليين فى منح المجلس الجديد فرصة اتخاذ القرار فى هذا الملف، خاصة أن أحمد فتوح ومحمد صبحى من العناصر الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف القلعة البيضاء وعقدهما ينتهى فى شهر يناير المقبل ومن حقهما التوقيع لأى فريق دون الرجوع لإدارة ناديهم.
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