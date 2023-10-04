شكرا لقرائتكم خبر عن عبد اللطيف منيع: التتويج بميدالية فى بطولة العالم للمصارعة أمر صعب لقوة المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى عبد اللطيف منيع بطل المصارعة أن تحقيق ميدالية فى بطولة عالم للمصارعة أمر صعب وليس سهلا بسبب قوة المنافسة.

وقال منيع فى تصريح لبرنامج "ملاعب الأبطال" الذى يذاع عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس ويقدمه الإعلامى أيمن مصطفى، أن المعسكرات الخارجية فى لعبة المصارعة أكثر فاعلية من المعسكرات الداخلية، مؤكدا أن المنافسة الأولمبية أقوى من بطولات العالم.

ونجح اللاعب عبد اللطيف محمد منيع لاعب نادى طلائع الجيش فى التأهل لأولمبياد باريس 2024 بعد تحقيقه المركز الثالث وإحراز الميدالية البرونزية بعد مشاركته ضمن قوام المنتخب القومى للمصارعة الرومانية ببطولة العالم للمصارعة، والتى أقيمت فعالياتها بمدينة بلجراد بدولة صربيا، حيث شارك المنتخب القومى للمصارعة الرومانية بعدد 11 لاعبا ولاعبة.

ونجح عبد اللطيف منيع لاعب منتخب المصارعة فى تحقيق الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للمصارعة التى تقام بصربيا بعد التغلب على منافسه الصينى.

وتعد برونزية منيع أول ميدالية عالمية لمصر بعد غياب 17 عاما عن المنصات العالمية، حيث كانت آخر ميدالية فى بطولات العالم حققها محمد عبد الفتاح بوجى عام 2006 حين توج بالذهبية.