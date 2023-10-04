شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. الأهلي 2 / 0 إنبي.. هدف ملغٍ لـ"كالوشا" ونزول إمام وكريستو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر تقدم الأهلي على إنبي بهدفين نظيفين، بعد مرور 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمعهما مساء الأربعاء على استاد القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.

وبدأ الأهلي المباراة بشكل ضاغط وتحكم في رتم المباراة، وشهدت الدقيقة 11 أول تهديد أحمر من حسين الشحات الذي سدد تصويبة ولكن ارتطمت بالقائم وارتدت للملعب، وبعدها هدد أنتوني موديست مرمى إنبي برأسية ولكن مرت بعيدا عن الثلاث خشبات لمرمى الفريق البترولي.

وهدد أفشة مرمى إنبي بتصويبة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 13 ولكن مرت أعلى عارضة مرمى البلعوطي، وسدد مروان عطية تصويبة بعيدة المدى ولكن بعيدة عن المرمى، وبدأت فاعلية إنبي الهجومية تظهر بعد ثلث ساعة من عمر المباراة.

وتحصل إنبي على ركلة حرة من على يمين منطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 28 وتم لعبها داخل منطقة الجزاء ولكن مرت إلى ركلة مرمى، وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة 31 نتيجة عرقلة اليو ديانج من قبل أحمد كالوشا ولم يتردد طارق مجدي حكم اللقاء في احتسابها ركلة جزاء.

وسدد علي معلول هدف تقدم الأهلي في مرمى إنبي في الدقيقة 33 من عمر المباراة، بعدما سدد الكرة قوية على يمين عبد العزيز البلعوطي، معلنا تقدم الأهلي بالهدف الأول، وهدأ الأداء بعد الهدف واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية الشوط الأول.

وهدد محمد هاني مرمى إنبي في الدقيقة 50 بعد هجمة منظمة من الجبهة اليمنى سددها بيسراه ومرت بجوار القائم الأيسر لمرمى إنبي، فيما سجل أنتوني موديست الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 51 بعدما استغل خطأ من دفاع إنبي وسدد الكرة بيمناه قبل أن ترتطم بمدافع إنبي وتتهادى في الشباك، ويسجل المهاجم الفرنسي أول أهدافه مع الأهلي.

وهدد أمين قفة مرمى الأهلي من رأسية في الدقيقة 56 ولكن مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوي، وأنقذ الشناوي هدف مؤكد من قفة في الدقيقة 58 في فرصة هدف محقق.

وأهدر موديست فرصة تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 67 بعدما تسلم الكرة من أفشة وسددها ولكن ارتطمت بقدم سيف الخشاب وتحولت إلى ركنية، وأجرى الأهلي تغييرين بنزول إمام عاشور ومحمد الضاوي كريستو في الدقيقة 68 بدلا من حسين الشحات وبيرسي تاو.

وألغى حكم الراية هدف التعديل لإنبي في الدقيقة 72 من هدف أحمد كالوشا بداعي التسلل،

وجاء تشكيل الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة في الدفاع، أحمد جمال – سيف الخشاب – أحمد العجوز – مروان داوود في الوسط، محمد حمدي - رفيق كابو - زياد كمال في الهجوم.