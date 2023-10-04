شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 - 10 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 4 - 10 - 2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها تأكيد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يملك مع جهازه المعاون رؤية يعمل عليها لكأس العالم 2026.

فيتوريا: لدينا رؤية لكأس العالم 2026.. ورفضت عروضًا مُغرية

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يملك مع جهازه المعاون رؤية يعمل عليها لكأس العالم 2026، قائلا: "نريد عمل توليفة من الخبرة بين اللاعبين الكبار والشباب، وعرضت أفكاري على اتحاد الكرة، وتركيزي فقط على المنتخب".

استقر الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على إعادة يوسف أوباما لاعب الفريق إلى تشكيل الابيض، فى مباراته المقبلة أمام البنك الأهلى ، بعد تألقه فى مباراة الفريق أمام أرتا سولار بالكونفدرالية.

فيتوريا: أهمية صلاح لمنتخب بلاده مثل أهمية ميسي ومبابي ونيمار ورونالدو

ثمن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، دور واسهامات الدولى المصري محمد صلاح مع المنتخب، موضحا أن صلاح لاعب فائق الأهمية لمنتخب بلاده، وهذه النوعية من اللاعبين ذات الجودة الكبيرة يجلب طاقة إيجابية للمنتخب.

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك أنه لن يتم توقيع غرامة مالية على نبيل عماد دونجا لاعب الفريق بعد كسر الحظرالاعلامى المفروض على لاعبى الفريق .

شهدت الساعات الماضية عقد جلسة ودية بين عبد الواحد السيد مدير الكرة بفريق الزمالك ووكيل أحمد فتوح لاعب الفريق، للتفاوض حول تجديد تعاقده مع الزمالك ، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى.

شوبير: موديست يفتقد الجاهزية البدنية لقيادة هجوم الأهلى

كشف الاعلامى أحمد شوبير أن الفرنسي انتونى موديست مهاجم النادي الاهلى لايزال بعيد عن الجاهزية الفنية والبدنية رغم تواجده في قائمة الفريق الليلة لمواجهة إنبى.

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في دوري نايل.