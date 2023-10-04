شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد رد فعل دكة الأهلي بعد هدف معلول الأول فى إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل اللاعبون المتواجدون على دكة بدلاء الأهلى في فرحة عارمة بعد تسجيل على معلول الهدف الأول للأحمر في شباك إنبى فى المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة في الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر.ش

وجاء تشكيل الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو وأنتوني موديست.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ومحمود كهربا وأكرم توفيق وأحمد عبد القادر ومحمد كريستو وإمام عاشور وطاهر محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.

وجاء تشكيل إنبي كالتالى: عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى، علي فوزي - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة في الدفاع، أحمد جمال – سيف الخشاب – أحمد العجوز – مروان داوود في الوسط، محمد حمدي - رفيق كابو - زياد كمال في الهجوم.