شكرا لقرائتكم خبر عن تحضيرات مكثفة لانطلاق النسخة السادسة من ترايثلون دبي للسيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعداداً لانطلاق فعاليات النسخة السادسة لترايثلون دبي للسيدات، عقدت اللجنة المنظمة للحدث الأول من نوعه في المنطقة المخصص للسيدات فقط اجتماعاً تنسيقياً في مقر نادي دبي للسيدات، بحضور ممثلي الجهات الحكومية الراعية والداعمة، للوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات اللازمة لإقامة هذا السباق المميز الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع نادي دبي للسيدات يوم 22 أكتوبر الجاري.

ويستقطب الترايثلون فتيات وسيدات من مختلف الجنسيات والمستويات الرياضية، ضمن الفئة العمرية 15 سنة فما فوق، وتتاح المشاركة فيه بشكل فردي أو جماعي عبر تكوين فرق، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي حتى يوم 15 أكتوبر الجاري.

وأعربت نعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة بالإنابة عن سعادتها بهذا الحدث، وقالت: «يأتي تنظيم ترايثلون دبي للسيدات ترجمةً لتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة رئيسة نادي دبي للسيدات، بتعزيز الحضور النوعي للمرأة في المشهد الرياضي بالدولة، وعلى مدى خمس دورات سابقة، نجح الترايثلون في أن يضع لنفسه مكانة على أجندة الأحداث الرياضية السنوية في الدولة، وتنتظره بشغف الكثير من الرياضيات والمهتمات بالمشاركة فيه ضمن أجواء حماسية وفعاليات عائلية مبهجة تسعد الكبار والصغار».

وقال علي عمر مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي: «ترايثلون دبي للسيدات يعد من أبرز الفعاليات الرياضية المخصصة للمرأة على أجندة الفعاليات السنوية لمجلس دبي الرياضي، حيث يساهم بشكل كبير في تشجيع النساء على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ويحفزهن للتنافس للفوز بالألقاب، كما يعكس الجهود المبذولة لتطوير الرياضة النسائية وإبراز دور المرأة في المحافل الرياضية، لقد حقق ترايثلون دبي للسيدات على مدار الخمس سنوات الماضية نجاحاً كبيراً، ولم يكن هذا النجاح عملاً فردياً إنما كان نتيجة تضافر الجهود وبفضل دعم شركائنا في النجاح من المؤسسات الداعمة والراعية للحدث الذين حرصوا على توفير كافة سبل السلامة والأمان للمشاركات».