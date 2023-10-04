ديربي الغربية.. صراع شرس في الجوهرة

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ويستضيف ملعب الجوهرة اللقاء الأول هذا الموسم على أرضه ولن يكون أي لقاء، حيث ينتظر الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مواجهة ضيفه الأهلي في قمة الجولة الـ9 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وينطلق اللقاء عند التاسعة مساء غد.
يدخل الفريقان هذه المواجهة بعد تعثرهما الجولة الماضية بالنتيجة نفسها، بعد تعادل الاتحاد سلبا أمام الفيحاء كما هو الحال للأهلي الذي بدوره أنهى لقاءه أمام الاتفاق بالتعادل 0 - 0 على ملعبه.
يسعى أصحاب الأرض الاتحاد لتحقيق الانتصار ومواصلة الضغط على المتصدر الهلال والحفاظ على فارق النقطة بينهما أو خطف الصدارة عند تعثر الأخير، كما أن العميد يتمنى حرمان جاره الأهلي طعم الانتصار في الديربي للمباراة الخامسة على التوالي.
على الطرف الآخر يأتي الأهلي لملعب الجوهرة الذي تبتسم له لقاءات الديربي على أرضه، فمنذ بدء إقامة اللقاءات على الملعب استطاع الأهلي تحقيق الانتصار في 7 مواجهات ضمن منافسات الدوري مقابل انتصار وحيد للاتحاد، وحضر التعادل في 5 لقاءات.
وجاء هبوط الأهلي بالموسم الماضي إلى الدرجة الأولى ليغيب ديربي جدة موقتا، وها هو يعود من جديد بالإثارة والحماس أنفسهما، بعد ميركاتو عالمي يعد بمواجهة من العيار الثقيل في ظل المواجهة بين رفاق كريم بنزيما ورياض محرز.
أرقام عدة في لقاء الديربي على ملعب الجوهرة:
- شهد ملعب الجوهرة إقامة 13 لقاء في الدوري.
- فاز الأهلي 7 مرات مقابل انتصار وحيد للاتحاد.
- حضر التعادل بينهما في 5 مواجهات.
- نتيجة 1 - 1 هي الأكثر تكرارا بواقع 4 مرات.
- استطاع هجوم الأهلي تسجيل 25 هدفا مقابل 12 للاتحاد.
- تفوق نوعي للأهلي بوجود الهداف عمر السومة الذي صال وجال أمام الاتحاد.
- أصبح عبدالرزاق حمد الله حينها أول لاعب يسجل هاتريك في تاريخ ديربي جدة.
- نجح حمد الله خلال مسيرته الاحترافية بتسجيل 7 أهداف أمام الأهلي في 10 مباريات، خاضها مع 3 أندية مختلفة.
- يحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 19 نقطة.
- يحتل الأهلي المركز السادس برصيد 16 نقطة.
- يتفوق الاتحاد بفارق 3 نقاط عن جاره الأهلي.
- حقق الفريقان النتيجة نفسها في الجولة الماضية وهي التعثر بالتعادل السلبي.
- يتفوق الاتحاد هجوميا بتسجيله 18 هدفا، ودفاعيا بدخول شباكه 5 أهداف.
- سجل الأهلي 16 هدفا واستقبلت شباكه 13 هدفا.
- العودة للانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية.
- المحافظة على حظوظه في المنافسة على الصدارة وعدم توسع الفارق مع المتصدر.
- تحقيق الانتصار الـ8 أمام الاتحاد على ملعب الجوهرة في الدوري.
- العودة للانتصارات في الديربي بعد غياب 4 مباريات.
- تحقيق الفوز خارج أرضه بعد غيابه آخر لقاءين أمام الفتح والنصر.
- العودة للانتصارات بعد التعثر في الجولة الماضية.
- مواصلة المنافسة على صدارة الترتيب.
- تجنب الخسارة الثانية له هذا الموسم.
- استمرار حرمان جاره من طعم الانتصار للمباراة الخامسة على التوالي في الديربي.
- تسجيل الانتصار الثاني أمام الاهلي على ملعب الجوهرة في الدوري.
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