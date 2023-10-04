شكرا لقرائتكم خبر ميدالية ذهبية يحققها المنتخب السعودي للفروسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزع المنتخب السعودي لقفز الحواجز الميدالية الذهبية لمنافسات الفروسية، قفز الحواجز -الفرق- بعد تصدره بلا أخطاء بإجمالي زمن 111.83 ث ضمن دورة الألعاب الآسيوية الـ19.

وانطلق مشوار الفروسية مع ميداليات دورة الألعاب الآسيوية، منذ أول مشاركه له في الدوحة 2006م، بذهبية الفرق، والتي حافظ عليها غوانزو 2010م وأتبعها بذهبية وبرونزية الفردي بواسطة رمزي الدهامي وخالد العيد.

وفي آسياد إنشون 2014م، حققت الفروسية السعودية، ذهبية الفردي بواسطة الشربتلي، وفضية الفرق.

وواصلت الفروسية تألقها في أسياد جاكرتا 2018، بتحقيقها ذهبية الفرق لقفز الحواجز، وبرونزية الفردي بواسطة الدهامي.