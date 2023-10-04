شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق والفتح.. أمسية شرقاوية وقمة منتظرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي فريق الاتفاق خامس ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد (17 نقطة ) بنظيره الفتح سابع الترتيب برصيد (14نقطة ) وذلك في أمسية شرقاوية وقمة منتظرة نظير المستويات والنتائج المتميزة للفريقين في الجولات الأخيرة، وذلك على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام لحساب مباريات الجولة التاسعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

الزحف نحو المقدمة

ويدخل النواخذه لقاء الليلة بقيادة مدربهم الإنجليزي ستيفين جيرارد الطامح في كسب النقاط الثلاث ومواصلة الزحف نحو المراكز المتقدمة بترتيب الدوري، وتحقيق الفوز السادس للفريق هذا الموسم، مرتكزا على ابن جلدته محرك الفريق هيندرسون في خط وسط الملعب بجوار علي هزازي للسيطرة على وسط الملعب، مع الاعتماد على الانطلاقات السريعة للإنجليزي الآخر من أصل جامايكي ديماراي جراي والهولندي فينالدوم والسويدي روبن كوايسون من أجل صناعة اللعب لرأس حربة الفريق وهدافه الفرنسي موسى ديمبيلي.

فيما سيعمل الكرواتي سلافن بيلتش صاحب النتائج الكبيرة هذا الموسم لاستغلال حالة الاستفاقة والنشوة لفريقه عقب الفوز العريض الذي حققه بخماسية أمام الوحدة، والعمل على امتلاك منطقة وسط الملعب بفضل تواجد الثلاثي مختار علي وعباس الحسن والجزائري سفيان بن دبكة ومن أمامهم الثلاثي المرعب بقيادة المغربي مراد باتنا هداف الفريق والإسباني كريستيان تيو وكذلك الأرميني لوكاس زيلاريان على الطرف الأيسر.

ضمك والحزم

وعلى استاد مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة يستضيف فريق ضمك (7 نقاط) عصر اليوم ضيفه فريق الخزم متذيل ترتيب الدوري بثلاثة نقاط، وذلك في أولى مواجهات الجولة التاسعة من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة عنوانها الهروب من مناطق الخطر.

وسيدخل أصحاب الأرض بقيادة مدربهم الروماني كوزمين لقاء اليوم عقب الفوز الأول الذي حققه الفريق هذا الموسم بالجولة الماضية أمام الخليج بهدفين دون رد، وذلك لمواصلة الهروب من المراكز المتأخرة بالدوري واستغلال عاملي الأرض والجمهور وحصد نصيبه من تفريط خصمه الحزم متذيل الترتيب بثلاثة نقاط .

في حين يخطط فريق الحزم لتسجيل أول فوز له هذا الموسم وتحسين مركزه بسلم ترتيب الدوري والعودة من أبها بالنقاط الثلاث عقب الخسارة الأخيرة للفريق أمام التعاون بثلاثية والتي تعد الخسارة الخامسة للفريق هذا الموسم منذ صعوده لدوري روشن.