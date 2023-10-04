أندية سعودية تستهدف البرازيلي أوغوستو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «TNT Sports»، عن اهتمام أندية سعودية بالتعاقد مع ريناتو أوغوستو، لاعب نادي كورينثيانز البرازيلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ووفقًا لما أفادت به الصحيفة؛ فإن العديد من الأندية السعودية استفسرت عن اللاعب البرازيلي، بالإضافة لاهتمام عدة أندية من الدوري الأمريكي بضمه في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أنه برغم اقتراب نهاية عقد اللاعب البرازيلي؛ إلا أنه لا يوجد حتى الآن محادثات بشأن تجديد العقد، ولم تتقدم المفاوضات بشكل فعال.

وينتهي عقد ريناتو أوغوستو البالغ من العمر 35 عامًا مع كورينثيانز بنهاية 2023، وكان قد انضم إلى النادي البرازيلي في يوليو 2021.

وسبَق للاعب خط الوسط اللعب أيضًا لعدة أندية مثل: فلامنغو، باير ليفركوزن، بكين سينوبو غوان، كما لعب في صفوف المنتخب البرازيلي في الفترة من 2011 وحتى 2018.

يشارإلى أن السوق السعودية للانتقالات شهدت خلال الفترة الصيفية انتقال أبرز نجوم العالم للدوري السعودي بقيادة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما وقائد منتخب البرازيل نيمار جونيور.