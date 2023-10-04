الشباب يخطط لاقتناص نقاط الرياض

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ويدخل فريق الشباب العائد من خسارة الديربي أمام متصدر الدوري فريق الهلال في الجولة الماضية بهدفين مقابل لا شيء، باحثا عن العودة مجددا لسكة الانتصارات وخطف النقاط الثلاث من الصاعد حديثا فريق الرياض.
ويطمح الأرجنتيني خوان براون لقيادة الفريق الشبابي الى تحقيق الفوز وتصحيح مسار الفريق في بطولة الدوري متسلحا بخدمات مواطنه قائد الفريق ايفر بانيغا والبلجيكي يانيك كاراسكو.
ميدانيا انهى فريق الشباب تحضيراته للمواجهة بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي السيد خوان براون تطبيقها على أرض اللقاء.
وعلى الجانب الآخر يخطط فريق الرياض إلى تحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد فوزه في الجولة الماضية أمام فريق أبها بهدف دون مقابل والابتعاد عن مناطق الهبوط، حيث يتواجد فريق الرياض في المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط.
وأنهى فريق الرياض استعداداته لمواجهة الشباب بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بعمل مناورة على كامل الملعب شارك فيها جميع اللاعبين.
و يعول جمهور مدرسة الوسطى على أجانب الفريق في مقدمتهم موسونا وخوانمي إضافة لغراي لقيادة الفريق لخطف النقاط الثلاث.
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