شكرا لقرائتكم خبر سطوة النصر ترعب أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين يسعى النصر غدا الجمعة عند السادسة مساء لمواصلة انتصاراته وملاحقته لمتصدر الدوري فريق الهلال حينما يستضيف أبها، في المواجهة التي يحتضنها ملعب الأول بارك في مدينة الرياض، في حين يبحث فريق أبها عن العودة لسكة الانتصارات بعد خسارته في الجولة الماضية من الصاعد حديثا فريق الرياض. ويأمل النصر في استمرار توهجه وتقديمه للعروض المميزة في الجولات الأخيرة التي خاضها في الدوري وكذلك مسابقة دوري أبطال آسيا. فنيا أنهى البرتغالي لويس كاسترو استعدادات فريقه بأداء تدريبات لياقية مكثفة وتطبيق جمل فنية وتكتيكية ينوي تطبيقها في اللقاء وكذلك عمل مناورة على منتصف الملعب شارك فيها جميع اللاعبين. على الجانب الآخر يأمل فريق أبها القادم من مدينة أبها إلى تقديم المفاجأة أمام خصم ثقيل فنيا ومحاولة خطف الفوز والعودة إلى المسار الصحيح والابتعاد عن مناطق الخطورة، حيث يتواجد في المركز السادس عشر برصيد ست نقاط . ويطمح البولندي تشيسلاف ميشنيفيتش مدرب فريق أبها إلى قيادة الفريق لتقديم صورة إيجابية أمام فريق النصر. واختتم فريق أبها استعداداته لخوض المباراة بأداء تدريبات لياقية وعمل جمل فنية ينوي مدرب الفريق تطبيقها في أرض اللقاء.

كانت هذه تفاصيل خبر سطوة النصر ترعب أبها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.