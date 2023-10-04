التعاون يخطط لانتزاع الصدارة عبر بوابة الطائي

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وتعتبر هذه المواجهة هي الثالثة التي تقام هذا الموسم على منشأة نادي التعاون بعدما خاض الفريق الأول مواجهتين على صعيد الدوري أمام الوحدة وأبها في ذات الملعب.
ويأتي التعاون صاحب الأرض في المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة عقب سلسلة من النتائج والمستويات المميزة التي أظهرها الفريق هذا الموسم والتي كان آخر فوزه على نظيره الحزم بنتيجة (3 ــ 1)، ويأمل في مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية وانتزاع صدارة الترتيب، ويعول مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا على عدد من الأوراق الفنية المؤثرة على الصعيد الأجنبي القادرة على تقديم الأداء الفني العالي والظفر بالنقاط الثلاث، يحفزه في ذلك الإستقرار الفني وتميز نوعية اللاعبين في صفوفه.
في المقابل الطائي الذي فقد بريقه هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، يأتي في المرتبة الرابعة عشرة برصيد 7 نقاط عقب جولتين متعثرتين كان آخرها خسارته أمام النصر في حائل بنتيجة (2 ــ 1)، ويأمل الفريق في تحسين أوضاعه الفنية والخروج من دائرة النزيف المتواصل فيما يتوقع أن يخوض مدرب الطائي الروماني لورينت ريجيكامب هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن مع معالجة الأخطاء التي ظهر عليها الفريق في اللقاء السابق، سعيا للظفر بأول ثلاث نقاط له في ثاني لقاء رسمي له مع الفريق على صعيد الدوري إضافةً إلى تحسين موقعه والتقدم في سلم الترتيب.
من لقاءات التعاون والطائي:
- تعتبر مواجهة الليلة هي الخامسة للطرفين على صعيد دوري المحترفين.
- كسب التعاون منها مواجهتين.
- حقق الطائي الفوز في مواجهة واحدة.
- حسم التعادل الإيجابي لقاء وحيدا.
- يتطلع التعاون إلى تسجيل الفوز الثالث على التوالي في مسيرة الدوري.
- يسعى الطائي إلى تحقيق الفوز بعد غياب لثلاث جولات متتالية.
- تعتبر مواجهة اليوم كلاكيت للمرة الثانية بعدما التقيا الموسم الماضي في نفس الملعب.
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