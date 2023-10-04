التعاون يخطط لانتزاع الصدارة عبر بوابة الطائي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواجه التعاون مساء اليوم نظيره الطائي على ملعبه في بريدة، ضمن افتتاحية الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم وسط طموحات متباينة وجوانب فنية تبدو في مجملها لمصلحة أصحاب الأرض ما لم يظهر عنصر المفاجأة لدى الضيوف عطفا على الأوضاع الفنية للفريقين قبيل هذا اللقاء وكذلك قبل فترة التوقف المنتظرة..وتعتبر هذه المواجهة هي الثالثة التي تقام هذا الموسم على منشأة نادي التعاون بعدما خاض الفريق الأول مواجهتين على صعيد الدوري أمام الوحدة وأبها في ذات الملعب.

ويأتي التعاون صاحب الأرض في المرتبة الثالثة برصيد 19 نقطة عقب سلسلة من النتائج والمستويات المميزة التي أظهرها الفريق هذا الموسم والتي كان آخر فوزه على نظيره الحزم بنتيجة (3 ــ 1)، ويأمل في مواصلة سلسلة انتصاراته المتتالية وانتزاع صدارة الترتيب، ويعول مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا على عدد من الأوراق الفنية المؤثرة على الصعيد الأجنبي القادرة على تقديم الأداء الفني العالي والظفر بالنقاط الثلاث، يحفزه في ذلك الإستقرار الفني وتميز نوعية اللاعبين في صفوفه.

في المقابل الطائي الذي فقد بريقه هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي، يأتي في المرتبة الرابعة عشرة برصيد 7 نقاط عقب جولتين متعثرتين كان آخرها خسارته أمام النصر في حائل بنتيجة (2 ــ 1)، ويأمل الفريق في تحسين أوضاعه الفنية والخروج من دائرة النزيف المتواصل فيما يتوقع أن يخوض مدرب الطائي الروماني لورينت ريجيكامب هذا اللقاء بأسلوب تكتيكي متوازن مع معالجة الأخطاء التي ظهر عليها الفريق في اللقاء السابق، سعيا للظفر بأول ثلاث نقاط له في ثاني لقاء رسمي له مع الفريق على صعيد الدوري إضافةً إلى تحسين موقعه والتقدم في سلم الترتيب.

من لقاءات التعاون والطائي: