الدحيل القطري يتفق مع المدرب غالتييه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية أن فريق الدحيل القطري اتفق مع الفرنسي كريستوف غالتييه المدير الفني السابق لـباريس سان جيرمان.

ورحل غالتييه عن تدريب باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي، بعدما قادهم للتتويج ببطولة الدوري الفرنسي.

وبحسب شبكة “راديو مونت كارلو” الفرنسية، فإن غالتييه سيصبح مديرا فنيًا لـ الدحيل القطري، خلفا للأرجنتين هيرنان كريسبو.

وأوضح التقرير أن غالتييه سيوقع على عقد لمدة عامين مع الدحيل، وهي أول تجربة تدريبية له خارج فرنسا كمدرب أول.

وسيتولى غالتييه مهمة تدريب البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الدحيل، والمعار من أستون فيلا الإنجليزي.

وستتم محاكمة غالتييه في قضيته المتعلقة بالعنصرية، يوم 15 ديسمبر، الأمر الذي أدى إلى عدم توليه منصب المدير الفني لـمارسيليا الفرنسي، بحسب ما أكدت الشبكة.

ووفقا لتقارير صحفية مختلفة سيوقع كريستوف غالتييه عقدا لمدة عامين مع الدحيل.

بعد أن درب أندية سانت إتيان، وليل، ونيس، وباريس سان جيرمان، وسيكون الدوري القطري هو أول تجربة له خارج فرنسا كمدرب رئيسي.

وكمساعد، عمل بالفعل ضمن طاقم عمل آريس سالونيكا (2001ـ2002)، وبورنموث (2005).

وفي الدحيل، سيتولى غالتييه تدريب فيليب كوتينيو، المعار من أستون فيلا، وإسحاق ليهاجي، الذي عمل معه بالفعل في ليل خلال موسم (2020ـ2021).

أبرز الأرقام الخاصة بمسيرة غالتييه التدريبية:

بدأ غالتييه مسيرته التدريبية مع فريق سانت إيتيان بين عامي (2009-2017).

تولى المدرب البالغ 55 عاما قيادة فريق ليل بين عامي (2017-2021).

قاد غالتييه فريق نيس موسما وحيدا (2021-2022) قبل أن يتولى تدريب البي إس جي.

خاض 556 في مسيرته التدريبية مع الأندية التي تولى قيادتها على مدار 13 عاما.

حقق غالتييه 248 انتصارا بالإضافة إلى 149 تعادلا فيما خسر 159 مباراة بجميع البطولات.

قاد فريق سانت إيتيان للفوز بأول لقب له منذ 32 عاما وهو كأس الرابطة الفرنسية عام 2013.

خاض 50 مباراة مع باريس سان جيرمان، حقق 34 انتصارا، 6 تعادلات، 10 خسائر.

حقق مع سان جيرمان كأس السوبر، والدوري الفرنسي .

قاد ليل لاحتلال المركز الثاني في الدوري الفرنسي عام 2019، ثم الرابع في عام 2020، قبل أن ينجح في الفوز باللقب في عام 2021.

تم اختياره كأفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الفرنسي ثلاث مرات (2013 و2019 و 2021).